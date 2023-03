Helene Fischer & Oliver Pocher: Heftige Klatsche! Diese Worte tun einfach nur weh

Helene Fischer erlebt gerade einen echten Albtraum. Dank einer Verletzung an der Rippe musste die Schlagersängerin den Auftakt ihrer Tour verschieben. So zumindest offiziell! Doch Oliver Pocher vermutet einen anderen Grund für die Ausfälle. "Für mich gibt es ein paar Ungereimtheiten. Ich habe da ein, zwei, drei Theorien", erzählt Oliver Pocher im Podcast "Die Pochers". Der Comedian vermutet eher, dass angeblich schlechten Vorverkaufszahlen für Konzerttickets Schuld am Verschieben der Helene Fischer Tournee sind.

"Der Vorverkauf lief einfach nicht so, wie es normalerweise für Helene Fischer laufen sollte. Also gerade Termine unter der Woche liefen immer deutlich schlechter als Termine am Wochenende", will Oliver Pocher wissen. Und er erklärt weiter: "Das war ein ordentliches Minusgeschäft. Selbst wenn da pro Auftritt 1000 Tickets fehlen und wenn du das auf 70 Konzerte hochrechnest, kommt da einiges zusammen."

Starke Worte, die sicherlich niemand so stehen lassen wollen würde. Wie "BILD" berichtet, äußerste sich die Sprecherin des Konzertveranstalters Live-Nation entsetzt über diese Vorwürfe: "Eine absurde Fragestellung, angesichts von knapp 700 000 verkauften Tickets. Ein überragendes Ergebnis, das die letzte Tour sogar noch übertrifft."

Ob Helene Fischer auf diese harten Worte reagieren wird, ist fraglich. Immerhin hat sie momentan anderes zu tun, als sich um die Meinung von Oliver Pocher zu kümmern. Fest steht jedoch, dass diese Worte von Oliver Pocher weh tun dürften...