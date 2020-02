Helene Fischer und Thomas Seitel: Blitz-Hochzeit im Schnee!

Das Läuten der Hochzeitsglocken hallt von der Kirche durch die schneebedeckte Landschaft, eine schwarze Limousine fährt vor dem Luxushotel Badrutt’s Palace in St. Moritz vor. Eine Frau, gehüllt in ein elegantes Brautkleid, steigt aus. Neben ihr erscheint der Bräutigam. Verliebt blickt sich das Paar in die Augen – und schreitet durch das Eingangsportal. Im „Embassy Ballroom“, wo bereits Marlene Dietrich und der „Cirque du Soleil“ auftraten, erwarten die Gäste die Frischvermählten. Dann wird gespeist, getrunken und im Licht der silbernen Kerzenleuchter getanzt bis in den Morgen.

Helene Fischer kann sich mit Thomas Seitel alles vorstellen

Es ist wahr: Es gibt kaum einen romantischeren Ort für ein Ja-Wort als das Luxusresort in den Alpen, das zum besten Hochzeitshotel der Schweiz gekürt wurde. Und auch für (35) und ihren Liebsten (35) könnte dort endlich ein Traum wahr werden! Der von einer Blitzhochzeit im Schnee.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Jaa, Bild-Beweis! Sie gehen den nächsten Schritt

Wie ernst es die Sängerin mit Thomas meint, hat sie bereits betont: „Er ist fürsorglich, liebevoll. Mit ihm kann ich mir alles vorstellen.“ Erst im April steht sie wieder auf der Bühne Um die endlose Liebe mit ihm zu feiern, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Denn Helene steht erst wieder im April auf der Bühne. Noch könnte sie die Stille im Winterwunderland genießen, von dem sie schwärmt: „Ich werde es niemals vergessen, welch friedliche Ruhe so ein verschneiter Wald ausstrahlen kann.“ Und egal welche Schwüre die beiden Turteltauben austauschen würden: „Diskretion ist in unserem Hause oberste Prämisse“, verspricht das Fünf-Sterne-Hotel.