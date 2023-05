Helene Fischer & Thomas Seitel: Das Liebes-Aus hat hinter verschlossener Tür längst Brief und Siegel

Es ist, als führten sie zwei Leben. Im Scheinwerferlicht wirken Helene Fischer (38) und Thomas Seitel (38) so glücklich! Gemeinsam stehen sie auf der Bühne. Langsam schreitet sie auf ihn zu. Und dann wirbelt Thomas sie an seinen starken Armen durch die Luft. Verliebte Blicke, Haut an Haut. Ein Kuss. Die Fans sind begeistert. Und so sorgt die Liebes-Show der Sängerin und von ihrem Schatz für volle Konzerte und volle Kassen!