Helene Fischer & Thomas Seitel: Die komplette Wahrheit über ihr Versteckspiel

Ein Versteckspiel, das ordentlich Wirbel verursacht. Und jetzt kommt endlich die ganze Wahrheit darüber ans Licht…

Ein bisschen gruselig ist es ja schon. Da ist das Liebesnest von Helene und Thomas am Ammersee endlich fertig. Doch nun wirkt die Villa gerade zu verwaist! Von der Sängerin und ihren Liebsten, die hier in idyllischer Umgebung eigentlich ihr Familienglück genießen sollten, fehlt so gut wie jede Spur.

Auch interessant