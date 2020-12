Helene Fischer & Thomas Seitel: Die traurige Wahrheit! Ihr Glück liegt in Scherben!

Zum einen war da dieser Traum, endlich ein eigenes Zuhause zu haben, in dem man zur Ruhe kommen und eine kleine Familie gründen kann. Gerade noch feierten Helene und ihr Liebster Thomas Seitel das Richtfest ihrer Villa am Ammersee. Freudestrahlend standen sie in ihren eigenen vier Wänden. Malten sich aus, hier ganz bald einziehen zu können, vielleicht ja noch, bevor die kalten Tage beginnen. Und jetzt? Gibt es keine Neuigkeiten mehr von der Baustelle. Aus der Traum vom schnellen Umzug.

Mit der Sehnsucht nach einem eigenen kleinen Nest rückt wohl auch die Familienplanung erst einmal in die Ferne. Dabei hatte die Sängerin doch schon genaue Vorstellungen, wie ihr Leben einmal aussehen sollte. "Klar, ich will Kinder, ich möchte eine Familie gründen", sagte sie, laut "Neue Post". Und in einem Interview 2008 verriet sie: "Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren ein eigenes Häuschen und Familie habe. Mit den Kindern müsste ich bis dahin auch schon angefangen haben."

Doch noch gibt es kein kleines Helenchen, keinen kleinen Thomas – und auch kein Kinderzimmer, durch das Babylachen schallen könnte. Offiziell hat Thomas seiner Helene nach zwei Jahren Liebe ja auch noch keinen Antrag gemacht. Obwohl Helene doch findet: "Verloben ist toll!"