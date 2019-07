Reddit this

Der Himmel ist grau, Regen prasselt auf den Asphalt, und obwohl es schon Juli ist, hat es an diesem Samstag am Ammersee gerade einmal 16 Grad. So schlecht wie das Wetter, ist auch die Stimmung zwischen (34) und ihrem neuen Freund (34).

Manchmal sagen Fotos mehr als 1000 Worte! So wie diese neuen Bilder, die Helene Fischer mit ihrem aktuellen Partner Thomas Seitel in ihrer bayerischen Wahlheimat zeigen. Mit dem Mann, der Langzeit-Lebensgefährte und Showmaster scheinbar nahtlos ablöste. Beobachter schildern, dass sich schockierende Szenen zwischen Helene und Akrobat Thomas in einem Supermarkt und danach auf offener Straße abspielten. Viele glauben: Da ist nichts mehr zu retten!

Denn eigentlich müssten Helene und Thomas doch freudestrahlend durch die Gegend laufen, viel Gesprächsstoff haben, herumalbern, sich ab und zu zärtlich berühren, mal die Hand des anderen fassen. Wie frisch verliebte Paare das so tun.

„Die Stimmung zwischen Helene und ihrem Begleiter wirkte frostig“, zitiert "Closer" einen anderen Kunden, der das Paar beim Einkaufen traf: „Sie diskutierten heftig über irgendetwas, schienen aufgebracht zu sein.“ Irritierend, denn Helene und ihr einstiger Tournee-Mitarbeiter sind noch nicht einmal ein Jahr liiert! Die Herzchen zwischen ihnen – sie sollten nur so fliegen. Außerdem behauptete sie mal zum Thema Einkaufen und Kochen: „Wenn ich Zeit habe, dann ist das auch für mich eine Art der kompletten Entspannung. Ich liebe das sehr.“

Dicke Luft bei Helene Fischer und Thomas Seitel?

Außerdem befindet sich Helene ja gerade in ihrer wohlverdienten Pause. Sie hat keinen Stress, keine Verpflichtungen – und schreibt im Internet, dass sie in dieser Phase spüre, „wie beflügelnd und reich das Leben sein kann, weil man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein“. Nach Glück und Unbeschwertheit sehen die aktuellen Fotos jedoch nicht aus.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Pikante Enthüllung! Insider packt aus

Komisch, dass dann solche angespannten Szenen zu beobachten sind. Warum sieht man schon jetzt dunkle Wolken am Liebeshimmel?

Für Unstimmigkeiten könnte auch sorgen, dass Florian noch immer einen riesigen Platz im Herzen der Sängerin einnimmt. Beide tauschten kürzlich sogar direkt vor Thomas’ Augen Zärtlichkeiten aus. Welcher Mann macht das mit…

Auch Helene wird sich überlegen müssen: Ist Thomas der Mann fürs Leben? Oder sind diese Fotos ein Zeichen, dass es mit Florian harmonischer war?

Erst kürzlich zeigte sich Helene Fischer mit einer verdächtigen Wölbung. Diese Bilder sorgen für Aufregung bei den Fans: