Helene Fischer & Thomas Seitel: Flitterwochen in Südafrika! Jetzt kommen alle Details raus

Eine weitere Liebeserklärung an Südafrika ist der Name ihrer zuckersüßen Tochter Nala, der auf Suaheli "die Königin", "die Löwin" bedeutet. Helene hat sogar ein Video veröffentlicht, in dem sie die Stars des Musicals "Der König der Löwen" auf und hinter der Bühne besucht. Mit Tränen der Rührung in den Augen verneigt sie sich vor den Darstellern und zieht das mit Muscheln und Perlen bestickte Kostüm der Figur "Nala" an. Die afrikanische Musik hat sie sogar in ihr Bühnenprogramm integriert.

Auch Thomas teilt diese Leidenschaft für das exotische Paradies. Wer weiß, vielleicht werden sie in den romantischen Flitterwochen erneut ihr Ja-Wort aussprechen? Die Zukunft wird es zeigen.