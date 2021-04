Helene Fischer & Thomas Seitel: Ein anderer Mann! Gefühls-Chaos vor der Traumhochzeit

Ihre tiefe Bewunderung füreinander gipfelt nun in dem Duett "I'll stand by you". Der Titel und auch die Strophen wirken bedeutungsvoll. "Nichts, was du gestehst, könnte mich dazu bringen, dich weniger zu lieben", singt Josh etwa voller Leidenschaft. Doch er weiß: Helene ist mit Thomas liiert. Nach über zwei Jahren ist die Zeit reif, einen Schritt weiter zu gehen. Den ganz besonderen Moment zu feiern. Immerhin sagte sie bereits zu Frank Elstner (78), Thomas sei der Mann, „wo ich mir alles vorstellen kann“. Was, wenn sie Josh bei ihrer sicher bald anstehenden Hochzeit dabei haben möchte?