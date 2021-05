Helene Fischer & Thomas Seitel: Hält ihre Liebe das aus?

Eine schreckliche Zeit für Helene. Statt auf ihrer heiß geliebten Bühne zu stehen, saß die energiegeladene Sängerin nun zu Hause. Am Anfang war das gewiss noch erholsam. Doch irgendwann will man seiner Leidenschaft einfach wieder nachgehen! "Niemand konnte mit einer solchen Pandemie und einem – am Ende wahrscheinlich mindestens einjährigen – Berufsverbot rechnen", sagte Helene vor ein paar Monaten laut "Neue Post". Traurigkeit lag in ihrer Stimme. Weil es ihr so sehr fehlte, sich kreativ auszuleben und für ihre Fans zu singen und zu tanzen.