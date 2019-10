Helene Fischer und Thomas Seitel: Heimliche Blitz-Hochzeit!

Haben und ihr Thomas den großen Schritt gewagt? Die jüngsten Bilder könnten nun ihr süßes Geheimnis lüften...

Helene Fischer und Thomas zeigen ihre Liebe öffentlich

Es ist eine Szene wie aus einem romantischen -Film: Ein verliebtes Paar sitzt gemeinsam in einem gemütlichen Restaurant. Er hält liebevoll ihre Hand, sie blicken sich tief in die Augen. Als gäbe es nur sie zwei. Beobachter fragen sich aufgeregt: "Stellt er ihr jetzt die Frage?" Ja, könnte seiner Liebsten Helene Fischer hier tatsächlich einen Heiratsantrag machen. Vielleicht wird der Traum von einer heimlichen Blitzhochzeit schneller wahr als viele dachten…

Das Paar durchlebte schwere Zeiten

Das Paar hat die vielen Stolpersteine auf seinem Weg offenbar überwunden. Und Helene hat sich nach langem Hin und Her auch offiziell zu ihrem Thomas bekannt, die Versöhnung ist perfekt! "Er ist fürsorglich, er ist liebevoll - der neue Mann an meiner Seite. Der wundervoll ist zu mir, der genau passt. Mit dem ich mir alles vorstellen kann!", enthüllte sie jetzt überraschend in einem Interview mit . In den letzten Monaten haben die beiden sich intensiver kennengelernt, sie verreisten, trafen zusammen ihre Familien, lebten einen gemeinsamen Alltag. Mit all seinen Höhen und Tiefen.

Hochzeit am Ammersee

Jeder, der Helene kennt, weiß, wie traditionell sie ist. Die Sängerin liebt ihre Familie, träumt auch schon länger von einer eigenen. Warum also nicht heiraten? Hat die zehnjährige Beziehung mit Ex-Partner doch gezeigt, dass es vielleicht nicht gut ist, mit der Ehe zu lange zu warten. Will sie jetzt alles anders, besser machen?

"Mich würde es nicht wundern, wenn die beiden sich still und heimlich das Jawort geben", sagen die, die Helene schon länger kennen, gegenüber "Das Neue Blatt". Eine Hochzeit am Ammersee in Bayern wäre gut vorstellbar. Hier haben die Sängerin und ihr Akrobat ihr Zuhause. Sie kennen die Region, die schicken Lokale am See, die zauberhaften Kirchen. Es ist ein Leichtes, die Verwandten und Freunde ins idyllische Bayern einzuladen und sich im engsten Kreis die ewige Liebe zu versprechen. Ohne viel Tamtam, so wie Superstar Helene es privat am liebsten mag.

Sogar Show-Größe Frank Elstner gab Helenes und Thomas' Liebe schon offiziell seinen Segen. "Ich habe das große Glück gehabt, ihren neuen Lebensgefährten kennenzulernen und finde ihn äußerst sympathisch", schwärmt er. Vielleicht hat er auch bald eine Einladung im Briefkasten.

