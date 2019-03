Reddit this

Helene Fischer und Thomas Seitel: Heimliche Hochzeit in den Bergen?

Sie wollten unerkannt bleiben, um die vielleicht schönsten Stunden ihres Lebens nur für sich allein zu genießen. Doch wenn man (34) heißt, ist dieses Vorhaben fast unmöglich…

Im Urlaubsort Vierschach in Südtirol staunten die Menschen nicht schlecht, als sie Helene und (34) im Dorf erkannten. Christian Tschurtschenthaler, Pressesprecher im dortigen Skigebiet, erzählt laut "Neue Post", dass Helene sich sogar unter falschem Namen Skischuhe und Skier ausgeliehen hat. Fast hätte dieser Trick auch funktioniert. Doch ihr Freund Thomas gab seinen richtigen Namen an und da flog der „Schwindel“ auf. Freundlich, aber bestimmt lehnten beide ein Foto für die Fans ab und verzogen sich schnell in ihr geheimes Domizil, die Luxussuite eines benachbarten Hotels. Beide schweben im siebten Himmel und wollen ihr Glück jetzt offenbar für immer festhalten. Erst kürzlich bummelten sie zusammen ganz verliebt durch München und studierten auffällig lange die Auslage eines örtlichen Juwelier...

Helene Fischer und Thomas Seitel genießen ihren Liebes-Urlaub

Auch wenn die Trennung von (37) bei vielen Helene-Fans für Aufregung und Enttäuschung sorgte, wünschen ihr jetzt die meisten endlich das Glück, von dem sie so lange träumte. Eine echte Liebe, die für immer hält, eigene Kinder, nach denen sie sich seit vielen Jahren sehnt. Bisher stand stets die Karriere an erster Stelle. Doch mit 34 Jahren denkt sie natürlich jeden Tag mehr an ihr eigenes Familien-Glück.

Der Pressesprecher des Vierschacher Skiverbandes hüllt sich jedenfalls vielsagend in Schweigen, als er auf die heimliche Hochzeit des Paares angesprochen wird. Eine perfekte Kulisse für eine Hochzeit wäre es auf jeden Falls - und alle Fans warten sowieso nur darauf, dass sie endlich sagen: Ja, wir sind ein glückliches Ehepaar!