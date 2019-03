Helene Fischer und Thomas Seitel: Hochzeits-Hammer!

Mittwoch, 21.30 Uhr in München: Die Sonne ist längst untergegangen, die Straßen beinah leer gefegt. Arm in Arm schlendert ein verliebtes Pärchen durch die Gassen. Sie ist ungeschminkt, trägt einen schwarzen Mantel. Er eine braune Lederjacke. Alles scheint ganz alltäglich zu sein. Dabei sind die Fotos eine Sensation! Es sind die ersten Schnappschüsse, die (34) und ihren neuen Freund Thomas Seitel (34) so innig in der Öffentlichkeit zeigen…

Besonders pikant: Die Schlager-Königin und ihre neue Liebe, die sich unbeobachtet fühlten, blieben bei ihrem abendlichen Bummel durch die Münchener Innenstadt tatsächlich vor einem Juwelier stehen. Ein Augenzeuge erinnert sich, dass sie eine Viertelstunde lang interessiert die Auslagen betrachteten. Thomas hielt Helene Fischer dabei fest im Arm, sie schmiegte sich zärtlich an ihn, die beiden tuschelten. Haben sie etwa Schmuckstücke entdeckt, die sie als Zeichen ihrer ewigen Liebe tragen wollen? Bereiten sie hier ihre Hochzeit vor?

Helene Fischer und Thomas Seitel legen den Turbo ein

Denn den beiden kann es scheinbar gar nicht schnell genug gehen. Ein Vertrauter soll gegenüber "Neue Post" verraten haben, dass Helene Fischer und Thomas südlich von München schon in einer gemeinsamen Wohnung leben sollen. Sie teilen also schon den Alltag miteinander. Helene Fischer selbst sagte einmal: „Verloben ist toll. Aber erst einmal muss doch der Antrag kommen.“ Und wer weiß, was in den letzten Wochen alles geschehen ist, als Helene und Thomas abgetaucht waren – und ganz viel Zeit für ihre junge Liebe hatten…