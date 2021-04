Helene Fischer & Thomas Seitel: Jaa, im Sommer soll es passieren

Auch wenn ihre Bühnenpause durch die Corona-Situation ungeplant länger wird, ist das für Helene und ihren Schatz Thomas ein großes Geschenk! Sie haben Zeit, können sich wirklich kennenlernen, bevor sie den nächsten Schritt wagen. Wissen, wie der andere tickt – in guten und in schlechten Zeiten. Vermutlich will die Sängerin auch einiges anders machen als in der zehnjährigen Beziehung mit Kollege Florian Silbereisen (39). Denn den traf sie oft nur auf der Durchreise in einem Hotel oder bei einer TV-Show. Viel zu sehr waren beide beruflich beschäftigt. Kaum war der eine Koffer ausgeräumt, wurde der andere wieder gepackt. Auf zum nächsten Termin!