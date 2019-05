Helene Fischer und Thomas Seitel: Jaa, jetzt gibt es Kinder-News!

Reddit this

"Meine Familie ist das Wichtigste in meinem Leben“, betonte in den letzten Jahren immer wieder. Auf Mama Maria (61) und Papa Peter (65) kann sie sich zu hundert Prozent verlassen. „Ich habe so ein tolles Verhältnis zu meinen Eltern. Ich bin stolz und dankbar, dass ich sie habe. Sie unterstützen mich auf meinem Weg!“, verriet Helene bei einem Konzert. Deshalb haben ihre Liebsten auch die Trennung von Langzeit-Partner (37) akzeptiert und empfangen Helenes Neuen mit offenen Armen…

Helene Fischer und Thomas Seitel verlieren keine Zeit

Dennoch überrascht viele das Tempo, das Helene und ihr Schatz draufhaben! Denn nur wenige Monate nach Bekanntwerden ihrer Beziehung sind sie schon eine richtige Familie! Thomas trifft sich sogar schon ohne Helene mit deren Eltern und den Kindern ihrer Familie zum Baden im See. Dazu gehört nicht nur viel Vertrauen des Schlager- , sondern auch der restlichen Familie. Und die hat Thomas schon komplett ins Herz geschlossen! Der Akrobat genießt Helenes Vertrauen auch in anderen Dingen. Er darf sogar beim Bau ihres Traumhauses in Bayern mitbestimmen! Klingt ganz nach Nestbautrieb im Hause Fischer/Seitel.

Den Test als „Onkel Thomas“ hat er an diesem Tag am See mit Bestnote bestanden. Und wer weiß, vielleicht bringt er ja eines Tages seinen eigenen Kindern das Schwimmen dort bei?