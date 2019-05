Helene Fischer und Thomas Seitel: Jetzt ein Baby! Der Vater packt aus!

Es wäre DIE Sensation des Jahres: Seit Langem warten Fans von (34) auf Baby- . Mit ihrem Freund (34) könnte es tatsächlich bald so weit sein. "Closer" sprach mit Helenes Schwiegervater in spe und erfuhr Erstaunliches…

„Klar, ich will Kinder, ich möchte eine Familie gründen“, schwärmte die Sängerin schon häufig. Wird ihr großer Wunsch jetzt etwa erfüllt? Möglich, denn als Thomas seinen Vater Günter vor zwei Wochen zu Hause in Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) besuchte, kam das Gespräch auch auf Familie. „Die Familienbande ist schon sehr eng“, schwärmt Papa Seitel im "Closer"-Talk. Thomas wurde von Helenes Eltern herzlich aufgenommen, und auch Günter Seitel hat sie bereits getroffen. „Die kenne ich schon länger“, verrät er. Dann erzählt der Sportler, dass er natürlich auch die Schlagzeilen über seinen Sohn und seine Schwiegertochter in spe verfolgt. „,Helene ist schwanger‘ stand da ja neulich“, sagt Seitel und lacht vielsagend.

Wann bekommen Helene Fischer und Thomas Seitel ein Baby?

Fans glauben schon lange, dass die Schlager-Queen und der Tänzer ihr erstes Kind erwarten. Ein Indiz dafür: Seit Wochen hat man Helene nicht mehr gesehen. Weder in Shows noch auf hat sie sich gezeigt. Und bereits vor Jahren kündigte sie ja schon mal an: „Wenn ich in einigen Jahren ruhiger werde, möchte ich aber unbedingt ein Kind.“

Helene Fischer: Geheime Telefonanrufe bei Florian Silbereisen!

Ist es nun so weit? „Da weiß ich als naher Angehöriger bis jetzt wenig“, verrät Günter Seitel. Er verbrachte gerade einige Tage mit seinem Sohn.

