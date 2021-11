Helene Fischer & Thomas Seitel: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Helene schwärmt von Thomas

Im Rahmen der Show "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" hat die Sängerin verraten, dass Thomas schon damals ein großer Fan von ihr war. "Er ist da derjenige, der sagt, ich finde das einfach toll, was du da gemacht hast", erklärt sie glücklich. "Wir haben Wochen damit verbracht, einfach mal meine alten DVDs zu gucken." Ihr Schatz finde es "ganz, ganz spannend und wahnsinnig toll zu sehen, was wir früher gemacht haben und was daraus geworden ist".

Helene kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Er ist grundsätzlich ein Musikliebhaber und teilt eigentlich immer die gleichen Emotionen mit mir", erzählt sie. Und sie verrät auch, was die beiden am Wochenende gerne machen! "Ich liebe Sonntage, das sind absolut meine Lieblingstage. Vielleicht liegt es daran, dass ich an einem Sonntag geboren bin. Ich finde aber auch, weil keiner nervt, keiner anruft, weil alles zu hat." An diesen Tagen gönnt sie sich Ruhe, gutes Essen und geht auch gerne mal spazieren. "Es wird eigentlich absolut nur gelümmelt und lange geschlafen." Wie schön!