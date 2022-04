Helene Fischer & Thomas Seitel: Jippie, ein zweites Baby für das Traumpaar

Das Baby soll zwei Monate zu früh gekommen sein, heißt es aus Helenes Umfeld. Es war keine Hausgeburt, das bestätigt auch die Sängerin selbst. Ob sich Windeln, Kuscheltiere und Bilderbücher, aus denen sie der kleinen Nala vorliest, in der schicken Villa am Ammersee stapeln? Gut möglich!

Aber jede Mami weiß, dass sich gerade in den ersten Monaten alles nur um das Wohlergehen des zuckersüßen Nachwuchses dreht! Und auch für Helene und Freund Thomas Seitel (37) könnte es gerade keinen schöneren Zustand geben. Wie stolz Helene auf ihr Babyglück ist, erzählte sie ehrlich: "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht!" Und sie fügte noch hinzu: "Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl!" Sorgen, was kommt, hat sie wohl kaum, schließlich weiß sie, dass Thomas immer an ihrer Seite ist. "Ich bin bereit, dir blind zu folgen ohne Angst. Das ist ein Neubeginn mit dir", beschreibt sie ihren Seelenzustand in ihrem Song "Hand in Hand"...