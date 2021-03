Helene Fischer & Thomas Seitel: Läuten jetzt die Hochzeitsglocken?

Nanu, ein Geheimprojekt? Fans fragen sich neugierig, was ihr Idol vorhat – und die Gerüchteküche brodelt: Hat Serena Helene etwa vielleicht in Sachen Braut-Make-up beraten? Das wäre nicht verwunderlich, schließlich hat die beliebte Starvisagistin zuletzt auch Promis wie Sylvie Meis (42) und Model Barbara Meier (34) für ihre Traumhochzeit beraten und aufgehübscht. Plant Helene Fischer nach zweieinhalb Jahren Beziehung mit ihrem Akrobaten Thomas Seite (36) jetzt den nächsten Schritt? Oder etwa mit Ex-Freund Florian Silbereisen (39)? Schon vor vier Monaten – bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig – funkelte ganz unschuldig ein hübscher Weißgold-Ring an ihrem linken Finger. Vielleicht ein Verlobungsring?

Außerdem betonte die Sängerin stets laut "Woche heute": "Ich will Kinder, ich möchte eine Familie gründen." Und eine Traumhochzeit wäre der erste Schritt in eine neue Zukunft als Ehefrau und Mutter ...