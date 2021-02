Helene Fischer & Thomas Seitel: Liebes-Drama um einen anderen Mann - Thomas schäumt vor Wut

"Es ist so ein magischer Moment für mich, wirklich." Und: "Ich hab es wirklich von Herzen genossen, endlich mit dir zu singen. Ich habe lange darauf gewartet", hieß es von Helene laut "Schöne Woche". Die beiden waren sichtlich angetan voneinander. Ihre zärtlichen Gesten sprachen Bände! Und nun revanchierte sich der sexy Sänger. Er brachte mit der "wundervollen Helene" das Liebes-Duett I’ll Stand By You heraus. Eine romantische Geste, die ihr darüber hinaus auch einige Türen in Sachen internationale Karriere öffnen könnte …

Was hat Thomas dem entgegenzusetzen? Anders als sein Konkurrent steht er gefühlt mit leeren Händen da. Der Sportler hat keine Millionen und es auch nicht zu internationalem Ruhm gebracht. Er kann lediglich auf eines hoffen: dass für Helene nur die Liebe zählt.