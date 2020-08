Helene Fischer und Thomas Seitel: Liebes-Krise? Mysteriöse Nachricht aufgetaucht

Was macht eigentlich Helene Fischer, wie geht es ihr, wann kommt ein Baby? All diese Fragen geistern seit Monaten durchs Internet. Ja, die Fans vermissen ihren Schlager-Star sehr. Doch jetzt endlich gibt es ein Lebenszeichen von ihr. Und auch von Lebensgefährte Thomas Seitel? Ihre Nachricht liest sich positiv und fröhlich – die andere unter Thomas’ Namen wirkt hingegen wie ein Schock-Geständnis!

Auf Instagram postet ein „Thomas.Seitel“ ein Foto von Helenes Schatz mit tiefgründigem Text: „Positiv zu denken, bedeutet nicht, dass man immer glücklich und zufrieden sein muss“. Huch, das klingt nach Ärger im Paradies – erleben Helene und ihr Akrobat eine Liebes-Krise? In dem Post heißt es weiter: „Es bedeutet, dass man auch an schweren Tagen weiß, dass es wieder bessere Tage geben wird“. Es wirkt zumindest so, als würde der Verfasser seinen Optimismus nicht verlieren. Und um sein Glück kämpfen. Schöne Worte – aber hat sie tatsächlich Seitel geschrieben? Die Instagram-Seite wird offiziell als Fanpage geführt. Dennoch zeigt sie verdächtig viele Privat-Schnappschüsse von Thomas.

Stecken Helene Fischer und ihr Thomas in einer Krise?

Helene schreibt hingegen glückliche Zeilen auf ihren Social-Media-Seiten. Sie empfinde ein „tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit“. Und sie freue sich sehr auf ihr neues Lebensjahr, denn die Sängerin hatte kürzlich Geburtstag. Dazu schickt sie ihren Fans ein Foto von sich. Nicht von ihrem lächelnden Gesicht. Nein, wir bekommen Helene nur von hinten zu sehen. Auch wenn sie ihre Fans damit enttäuscht.