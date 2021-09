Helene Fischer & Thomas Seitel: Neues Drama in der Luxusvilla!

Gesehen hat die 37-Jährige bisher kaum jemand. Dabei ist am Ammersee gerade herrliches Spätsommerwetter. Und eigentlich geht Helene gerne joggen. "Mich erdet es, wenn ich in der Natur unterwegs bin", sagte sie mal, laut "Das Neue Blatt". Und erklärte, wie viel Wert sie auf gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie legt. "Man sitzt lange draußen, grillt, genießt feines Essen und trinkt einen guten Tropfen Wein." Doch statt geselligem Miteinander sieht man abends nur Licht im Haus brennen. Es scheint, als habe sich Helene hinter den hohen Mauern, Hecken und Videokameras verschanzt. Gefangen in ihrem Luxuspalast.