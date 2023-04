Helene Fischer & Thomas Seitel: "Nur geschauspielert!" Ist alles nur fake?

Eine Fanpage von Helene Fischer bei Instagram teilt den süßen Schnappschuss vom Kuss der beiden. "Pure Liebe! Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet", heißt es unter dem Bild. Und viele Fans stimmen ein. "Zwei Menschen die sich lieben ist mit das schönste auf der Welt. Ich wünsche Helene und Thomas alles Glück der Welt", schreibt ein Follower. Ein anderer meint: "Love is in the Air!"

Doch nicht alle sind davon überzeugt. Denn es gibt plötzlich auch kritische Stimmen. "Zum Glück ist das nur geschauspielert. Das gehört zur Tanzszene dazu", meint ein Fan. Ein weiterer kommentiert: "Muss das sein???"

Helene Fischer lässt sich von solchen Kommentaren aber nicht beeindrucken. Sie genießt es ihren Liebsten bei sich zu haben.

