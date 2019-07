Reddit this

Diese Trennungs-Nachricht erschütterte Ende letzten Jahres halb Deutschland: Zwischen und ist alles aus - und sie hat schon einen Neuen. Doch was steckt hinter diesem fliegenden Liebes-Wechsel? Und wie hat Akrobat das Herz der Schlager-Queen erobert? Darüber packt nun Sänger Sebastian Raetzel aus. Der "The Baseballs"-Star hatte für Helene Fischer den Song "Nur mit Dir" getextet - und sollte damit eine verhängnisvolle Verkettung von amourösen Umständen in Gang setzen...

Denn eigentlich hatte Sebastian Raetzsel das Lied für Helene und Florian geschrieben. Die Zeile "Komm, wir trauen uns, nichts hält uns mehr zurück" sollte auf eine mögliche Hochzeit der beiden anspielen. Immerhin waren sie zu diesem Zeitpunkt schon zehn Jahre zusammen. "Das war bewusst zweideutig, denn wie viele andere war ich gespannt, ob sich Helene und Florian vielleicht trauen, also heiraten würden. Dann wäre es der perfekte Hochzeitssong gewesen", so der Komponist gegenüber "Bild".

Bei Helene Fischer und Thomas funkte es auf der Bühne

Aber alles sollte ganz anders kommen. Thomas Seitel, der genau zu diesem Song mit Helene Fischer an einem Seil hängend über die Bühne wirbelte, sollte der Sängerin den Kopf verdrehen. Und damit alle Hochzeits-Pläne zunichte machen. Besonders ironisch: Ausgerechnet bei einem Song, der Florian Silbereisen gewidmet war, kam Helene einem anderen Mann näher. Der Rest ist Geschichte...

Helene Fischer: Trennungs-Grund enthüllt! Bruder packt aus

Wie sich Florian Silbereisen wohl dabei fühlt? Für ihn dürfte dieser Aspekt über Helenes neue Liebe wohl ein erneuter Stich ins Herz sein...

Verdächtiges Foto aufgetaucht! Diese süße Wölbung sorgt bei Helenes Fans aktuell für große Aufregung: