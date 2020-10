Helene Fischer und Thomas Seitel: Schluss mit den Lügen! Ex-Freundin packt aus

Es könnte alles so schön sein: Helene Fischer hat in ihrem ehemaligen Kollegen Thomas Seitel die große Liebe gefunden. Statt des Rampenlichts genießt die Sängerin jetzt ihr privates Glück. Sie zog sich aus dem Show-Geschäft zurück, baut seit längerer Zeit ihr Traumhaus am Ammersee in der Nähe von München. Gerade feierte das Paar dort Richtfest, und es ist sogar von Nachwuchs die Rede.

Doch jetzt schockiert eine überraschende Nachricht von Helene Fischers Rivalin! Bringt Thomas’ Ex-Partnerin Anelia Janeva etwa das Glück von Helene und dem Akrobaten in Gefahr? „Ich habe falsche Freunde, Dramen, Lügen, ignoriert und verletzt zu werden satt“, heißt es in der Instagram-Story im Internet von Anelia sinngemäß aus dem Englischen übersetzt. Zeilen, die tiefe Kränkungen, Demütigungen und Enttäuschungen vermuten lassen. Wer hat der beliebten Make-up-Artistin und Fotografin nur derart wehgetan? Mit wem rechnet sie hier so knallhart ab?

Klare Botschaft an Helene Fischer

Ihre Worte klingen wie ein emotionaler Hilfeschrei. Wie ein „Schluss mit den Lügen!“. Hat Thomas etwas mit ihrer Wut, die sie online äußert, zu tun? Verbirgt er etwas vor Helene? Klar ist: Die Künstler-Branche ist klein. Bis heute gibt es zwischen Anelia und Thomas, aber auch mit Helene Berührungspunkte. Gemeinsame Freunde, Kollegen und und und. Insider wissen, dass der Akrobat seine ehemalige Freundin immer noch sehr schätzt und mag. Die Frage ist, wie Helene Fischer das alles findet.