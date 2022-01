Helene Fischer & Thomas Seitel: Sorge um ihr Baby! Ihr junges Familienglück wird auf die Probe gestellt!

Eigentlich ist das idyllische Voralpenland der perfekte Ort für eine Auszeit vom stressigen Alltag. Genau deshalb hat sich die Schlagerqueen hier niedergelassen, lebte lange am Starnberger See, gerade erst wurde das Haus am Ammersee fertig. Und es sah tatsächlich so aus, als könnte der Superstar der deutschen Schlagerszene hier ein ganz normales Leben führen, auch mal relativ unbehelligt in den Supermarkt gehen. Doch nach der Geburt ihrer Tochter, die um die Weihnachtszeit zur Welt gekommen sein und den Namen Nala tragen soll, ist es vorbei mit der Privatsphäre: Laut Medienberichten fallen laut "Closer" neuerdings scharenweise Schaulustige in die beschauliche Gemeinde ein, um wenigstens einen Blick auf das Fischer-Baby zu erhaschen! Die Helene-Fans rechnen sich gute Chancen aus, schließlich hat man die Sängerin und ihren Lebensgefährten auch früher öfter mal beim Spaziergang durch die Ortschaft oder die nahen Wälder gesichtet. Mittlerweile dürften sie regelmäßig mit Kinderwagen unterwegs sein – eine gute Gelegenheit, den beiden rein zufällig über den Weg zu laufen und zu den Ersten zu gehören, die das kleine, sorgsam behütete Mädchen zu Gesicht bekommen …

Angeblich sollen sich inzwischen so viele Baby-Touristen vor Ort eingefunden haben, dass es sogar mobile Verkaufsstände gibt, an denen Kaffee und Punsch ausgeschenkt wird! Kaum zu glauben – und bei Helene dürfte das Ganze ein ziemliches Gefühlschaos auslösen. Denn: Natürlich möchte sie ihr Glück eigentlich nicht verstecken, braucht aber Ruhe! Auch für Thomas dürfte der Trubel seltsam sein. Noch gelingt es den beiden, ihr junges Familienglück ganz für sich zu genießen. Fragt sich nur, wie lange noch.