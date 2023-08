Helene Fischer & Thomas Seitel: Süße Überraschung! Jetzt können es alle sehen

So ein besonderes Foto gab es von Helene und Thomas bisher noch nicht! Wie "Bild" berichtet, müssen Mitglieder ihrer Crew die Schlager-Queen zunächst um Erlaubnis bitten, wenn sie private Fotos von ihr im Netz teilen wollen. Für Helene scheint es also völlig in Ordnung gewesen zu sein, dass man sieht, wie Thomas zärtlich den Arm um sie legt. Sogar sein Ehering ist auf dem Bild zu sehen! Wie schön! Private Schnappschüsse gibt es von den beiden sonst nämlich nie...