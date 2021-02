Helene Fischer & Thomas Seitel: Verlobung - Sie wagen den nächsten Schritt

Dafür soll sich Helene jetzt ein neues Zuhause in Salzburg gekauft haben. Eine riesige Villa – mit tollem Blick auf die Mozartstadt. Der perfekte Ort, um sesshaft zu werden. Endlich, möchte man sagen.

Ein Eigenheim am Ammersee besitzt Helene schon, aber das ist nicht bezugsfertig. Der Umbau scheint kein Ende zu nehmen, und es sieht nicht so aus, als würde sie in dieses Haus am See tatsächlich einziehen. Jeder weiß, dass es der deutschen Schlagerkönigin gehört.

Nicht so bei dem neuen Objekt in Österreich. Hier hätte Helene Ruhe. Und im Moment ist Ruhe genau das, was sie gerne möchte.