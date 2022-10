Helene Fischer & Thomas: Trennung nur ein Jahr nach der Geburt von Baby Nala

Denn Helene ist zwar bekanntlich Perfektionistin durch und durch. Doch sie ist eben auch nur ein Mensch und war nun fast fünf Jahre raus aus dem anstrengenden Tour-Geschäft. Die Sängerin hatte sich immer mehr ins Privatleben zurückgezogen und zuletzt ganz auf ihre neue Mama-Rolle konzentriert. "Ich bin ein richtiges Hausmütterchen geworden", gestand sie jetzt im Interview. Und fügte beinahe wehmütig hinzu: "Ach, ich liebe es, so profane Dinge zu tun wie zu kochen oder dann mal irgendwie Hausarbeit zu machen. Ich finde das so entspannend und schön."

Klingt ganz danach, als würde sie den Familienalltag mit Töchterchen Nala (9 Monate) und Partner Thomas (37) gerne noch länger genießen. Doch sie selbst – und ihr Management! – sind viel zu ehrgeizig, um diese einmalige Show-Karriere schon ad acta zu legen – dennoch dürfte der ambitionierte Neustart einem Sprung aus dem warmen heimischen Nest ins eiskalte Wasser gleichen. Kein Wunder, dass die sonst so selbstsichere Künstlerin im Vorfeld Nerven zeigt. Immerhin liegen im kommenden Jahr rund 70 Konzerte in 14 Städten vor ihr! Ein Mammut-Projekt, das Helene selbst offenbar nicht so ganz geheuer ist. Jedenfalls spürt man, wenn sie über die geplanten Auftritte spricht, immer wieder Zweifel und Unsicherheiten heraus. Sie weiß, dass sie längst nicht mehr so fit ist wie vor ihrer Job-Pause. "Ich war in letzter Zeit einfach faul“, räumt sie selbstkritisch ein. Ob sie das harte Training für die Tour neben den Freuden und Pflichten einer jungen Mutter packt? Die Antwort kommt eher verhalten: „Ich werde es bald merken."

Noch scheint sie entschlossen, ihren Körper für die akrobatischen Nummern, die sie mit Artisten des legendären Cirque du Soleil darbieten will, „an gewisse Grenzen“ zu bringen. Doch man merkt auch: Helene ist skeptisch, wird anscheinend von Versagensängsten geplagt. So kannte man die toughe Sängerin bisher nicht! Aber die anstrengenden kommenden Monate werden wohl nicht nur für ihren Body eine Belastungsprobe, sondern auch für ihre kleine Familie. Viel Zeit mit Nala und Thomas wird der jungen Mama zwischen all den Auftritten und Proben kaum bleiben. Hinzu kommt, dass Thomas sich die aufregenden Luftnummern seiner Liebsten vermutlich mit gemischten Gefühlen anschauen wird – immerhin war das mal seine Aufgabe, sein Herzensberuf, und nun performen andere Künstler an Helenes Seite, während er sich um das gemeinsame Kind kümmert. Um in dieser emotionalen Zwickmühle bestehen zu können, wird die Sängerin viel Kraft brauchen …