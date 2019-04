Helene Fischer und Vanessa Mai: Der Streit eskaliert

Was (26) von (34) hält? Konnte man sich bis jetzt nur denken: Ihre Schlager-Konkurrentin ließ Ende letzten Jahres (37) nach zehn Jahren Beziehung eiskalt sitzen, um gleich darauf (33) als neuen Mann an ihrer Seite zu präsentieren.

Auch der Tanzakrobat zog für Helene einen Schlussstrich unter seine Beziehung mit der Fotografin und Make-up Artistin Anelia Janeva (36). Und mit der ist Vanessa Mai eng befreundet. Da ist ziemlich schnell klar, auf welcher Seite Vanessa steht. Das machte sie jetzt auch auf überdeutlich…

Vanessa Mai spricht Klartext über Helene Fischer

„Ich finde sie als Mensch wirklich supersüß!“, sagte Vanessa mal im Gespräch mit "Closer" über Helene Fischer. Und: „Es ist schön, dass da so viel Respekt herrscht.“ Doch das war lange vor dem 19. Dezember 2018. Das war der Tag, an dem Helene ihre Trennung von Florian bekannt gab. Doch die blumigen Worte konnten kaum beschönigen, was da wirklich passiert war: „Schlimm! Bei mir ist Helene durch, das mit Seitel hält sowieso nicht!“, schrieb ein Fan auf Instagram. „Dass man nicht mehr liebt, akzeptiere ich, doch das Schauspiel, wie sie die Trennung verkauft, nicht“, ein anderer. Sympathiepunkte sammeln konnten hingegen die Verlassenen, also Flori und Anelia. Besonders sie hat das Liebes-Aus hart getroffen – emotional, aber auch finanziell. Denn Anelia und Thomas waren zum Zeitpunkt der Trennung verlobt, außerdem arbeitete sie bis dahin regelmäßig für Helene.

Ist Helene Fischer bei Vanessa unten durch?

Trost und Unterstützung findet Anelia jetzt bei Vanessa Mai. Die beiden sind schon lange befreundet, sind auch beruflich ein Dream-Team. Anelia fotografierte die Sängerin zum Beispiel während ihrer Tour 2018 – das verbindet. Und als Vanessa vergangenes Wochenende die -Messe Glow in Stuttgart besuchte, postete sie ein Video auf Instagram, in dem sie Anelia filmte und deren Namen mit einem großen Herz-Emoji versah. Deutlicher konnte es Vanessa kaum machen, auf wessen Seite sie in dem ganzen Liebes-Drama steht, oder?

Helene Fischer: Eiskalt ersetzt! Schockierend, was jetzt herauskommt

Vor anderthalb Jahren standen Helene und Vanessa mal gemeinsam auf der Bühne, performten zusammen den Matthias-Reim-Hit „Verdammt, ich lieb’ dich“. Danach sagte die 26-Jährige: „Unser Verhältnis ist super. (…) Wenn wir uns sehen, dann freuen wir uns immer!“ Das würde Vanessa heute so wohl nicht mehr wiederholen…