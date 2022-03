Helene Fischer: Unerwartete Wende! Jetzt kehrt sie zu Flori zurück

Hat Helene einen Fehler gemacht, als sie sich für den Akrobaten entschied? Möglicherweise denkt sie selbst in stillen Momenten darüber nach, fragt sich, ob es einen Weg zurück gibt. Zurück in eine Zeit, so unbeschwert und frei. Zurück in die Vergangenheit, in der alles so schön, so perfekt war…

Nun, sicher ist: Keine neue Frau konnte Florians Herz bisher gewinnen. Es ist frei – und wartet ja vielleicht nur auf die Rückkehr von Helene? Es ist sicherlich noch nicht zu spät für ihr Happy End. Und dann könnte das Märchen doch noch so enden, wie es sollte und die Gebrüder Grimm es immer vorgaben: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute – wieder – glücklich und zufrieden!

Wenn es drauf ankommt, dann kann sich Helene Fischer trotz der Trennung auf ihren Flori verlassen: