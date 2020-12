Helene Fischer: Unerwartete Wende nach Comeback! Ihr Fans sind fassungslos!

Pünktlich zum ersten Advent wendet sich Helene nun erneut mit einem Post an ihre Fan-Gemeinschaft: "Alles was wir in dieser Zeit machen, sollte von Herzen kommen, um auf Herzen zu wirken. Ich wünsche euch einen schönen 1. Advent ." Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar. So heißt es: "Wir wünschen dir auch einen schönen ersten Advent. Wirst vermisst irgendwie" sowie "Ich wünsche dir und deiner Familie eine gesegnete Weihnachtszeit. Von Herzen." Ob sich Helene in der nächsten Zeit wohl noch öfters zu Wort melden wird? Wir können gespannt sein...