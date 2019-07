Wow! Damit haben die Fans von definitiv nicht gerechnet! Obwohl die Schlagerkönigin gerade ihre wohlverdiente Pause genießt, meldet sie sich nun mit einer absoluten Hammer- zu Wort!

Florian Silbereisen: Neuer Look nach der Auszeit!

Helene Fischer teilt süße Neuigkeit mit ihren Fans

Via " " verkündet Helene Fischer nun die wundervolle Neuigkeit. So berichtet sie ihre Fans: "Am 23.8. erscheint Helene Fischer Live - Die Stadion-Tour als Doppel-CD, DVD, Blu-ray und Fan-Edition (2CD, Blu-ray & DVD) - vorbestellbar ab 02.08." Wow! Helene möchte ihren Fans scheinbar mit dieser News die Wartezeit auf ihr Comeback etwas versüßen. Das so eine Freuden-Nachricht von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist also kaum verwunderlich.

Helenes Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post der deutlich wird, können ihre Fans ihr Glück kaum fassen. So kommentieren sie: "Endlich wieder was, was ich 300 Stunden anschauen kann" sowie "Ich freu mich schon voll drauf." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Mal sehen, womit uns Helene als nächstes überraschen wird. Wir können auf alle Fälle gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Huch, was versteckt sich denn da unter Helenes Outfit? Diese Bilder sorgen bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen: