Helene Fischer: Verlobungs-Hammer! Diese Bilder sind eindeutig

Geht jetzt alles ganz schnell? Helene Fischer und führen eine Beziehung im Blitz-Tempo. Erst im vergangenen Dezember machten sie ihre Liebe offiziell. Inzwischen wohnen sie zusammen, urlauben, genießen ihr Leben in vollen Zügen. Helene zog sich fast völlig von der Bühne zurück, um sich auf ihr privates Glück zu konzentrieren. Und um sich auf ein neues Kapitel ihres Lebens vorzubereiten? Kein Kommentar. Aber die Bilder, die der Zeitschrift "Closer" vorliegen, sagen vielleicht ohnehin viel mehr als Worte…

Hat Thomas Seitel etwa um die Hand von Helene Fischer angehalten?

Die Hand von Thomas greift nach der Hand seiner Helene. Der Akrobat und die Sängerin tauschen tiefe Blicke aus, blenden die anderen Gäste des angesagten Münchner Promi-Restaurants „Izakaya“ völlig aus. Sie haben nur noch Augen füreinander übrig. Der 34-Jährige sieht sie erwartungsvoll an – so als ob er auf eine Antwort warten würde. Ist es etwa das, wonach es aussieht? Hat sich das Paar tatsächlich beim romantischen Asia-Abendessen verlobt?

Helene Fischer: Baby-Drama! Jetzt kommt alles anders

Helene Fischer: "Mit ihm kann ich mir alles vorstellen"

Auszuschließen ist es nicht. Im Gegenteil sogar. Im Gespräch mit Talkmaster Frank Elstner (77) machte Helene ihrem Freund gerade erst eine Liebeserklärung vor der ganzen Welt: „Er ist fürsorglich, liebevoll und er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben sehr leicht machen wird. Der wundervoll ist zu mir und der genau passt. Mit dem ich mir alles vorstellen kann. Ich bin sehr glücklich“, sprudelten die Gefühle aus der sonst so zurückhaltenden Helene heraus. Die 35-Jährige plant eine gemeinsame Zukunft mit Thomas, so viel steht nach diesem Interview fest. Ganz klassisch gehören dazu nach einem gemeinsamen Zuhause eben auch eine Hochzeit und die Gründung einer Familie. Den ersten Punkt können die Turteltauben bereits von ihrer Liste streichen. Ein Baby ist nur eine Frage der Zeit, Helenes Kinderwunsch ist kein Geheimnis. Fehlt also nur der Ring am Finger…