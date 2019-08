Es hätte doch alles so schön werden können! Am Ammersee wollte (34) sich einen Zufluchtsort schaffen. Sich auf dem Ufer-Grundstück, das sie vor etwa zwei Jahren gekauft hat, ein Liebesnest bauen. Und dort mit (34) ihr Glück genießen. Die Pläne – schon längst geschmiedet. Die Bauarbeiten – in vollem Gange. Doch noch bevor sich Helenes Traum von einer Zukunft in der bayerischen Idylle erfüllen konnte, ist schlimmer Zoff im Paradies eingekehrt!

Die Bewohner in der Gemeinde Inning, in der sich Helenes Grundstück befindet, sind aufgebracht. Sie sehen ihren Urlaubsfrieden gestört und selbst die Helene-Fans unter ihnen protestieren verärgert gegen die Bauarbeiten auf dem Grundstück. Dort ließ die Sängerin das ursprüngliche Haus abreißen, und eine Baugrube wurde ausgehoben. Bagger brummen, schwere Lkws rumpeln durch die engen Straßen. Ein Baukran verschandelt den Blick. Und es wird noch Monate dauern, bis der Bau fertiggestellt ist!

Ein Campinggast spricht aus, was viele Anwohner denken: „Dieser Lärm den ganzen Tag! Das hält man einfach nicht aus, das geht schon ewig so!“, sagt er zu "Neue Post".

Helene Fischer: Jeden Tag Krach, jeden Tag Ärger!

Auch Nachbarn in den angrenzenden Häusern sind verärgert. Auch sie berichten von Lärm, Staub und Dreck, finden es rücksichtslos, dass hier mitten in der Urlaubszeit gebaut wird. „Als die Metallwände in die Baugrube eingerammt wurden, konnte man tagelang sein eigenes Wort nicht verstehen“, beschweren sich die Nachbarn.

Helene Fischer: Einsam und verlassen! Jetzt kommt die traurige Wahrheit raus

Für die Sängerin ist das keine einfache Situation. Sie wollte einfach nur glücklich sein – nun wird sie wegen der Baustelle sogar von den eigenen Fans verraten und verlassen!

Dabei ist das Domizil am Ammersee für Helene doch so wichtig: Wenn es einmal so weit ist, könnte sie hier zur Ruhe kommen und das Leben mit ihrer eigenen, kleinen Familie genießen.

Doch jetzt gibt es Zoff in diesem Paradies und es ist nicht abzusehen, ob dort wieder Frieden einkehren kann. Zerplatzt jetzt Helenes Traum vom glücklichen Leben am Ammersee?

