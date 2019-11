Über das jüngste Video von Helene Fischer freut sich ihr Freund Thomas Seitel sicherlich überhaupt nicht. Der Grund: Helene ist dabei zu sehen, wie sie sich mit einem anderen Promi-Mann heiße Blicke zu wirft...

Florian Silbereisen: "Ich bin total glücklich!"

Helene Fischer sorgt für Herzklopfen

Pünktlich zur Weihnachtszeit erscheint am 22. November das Album "The Christmas Present" von , auf dem der Star eine Reihe von Weihnachtsliedern zum Besten gibt. Auch ist mit von der Partie und singt sich mit Robbie in Weihnachtsstimmung. Um ihren Fans schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu liefern, wurde nun ein Video veröffentlicht, auf dem Helene und Robbie den Weihnachtsklassiker "Santa Baby" in die Mikrophone hauchen…

Die Luft zwischen Helene und Robbie knistert

Obwohl Helene Fischer und ihr Thomas seit einem Jahr glücklich miteinander liiert sind und auch Robbie Williams in seiner Frau die große Liebe gefunden hat, werfen sich Helene und Robbie zu "Santa Baby" verliebte Blicke über ihre Mikrophone zu und bringen die Luft zum Knistern. Die Stimmung zwischen den beiden könnte definitiv nicht aufgeheizter sein. Ob dies wohl zu einem Eifersuchts-Drama mit ihren Partnern Thomas und Ayda führt? Wohl kaum! Helene und Robbie beweisen mit dem Video einfach erneut, dass sie wahre Profis sind und lediglich probieren, zu dem Lied die richtige Stimmung schaffen. Alles also ganz harmlos!

