Helene Fischer: Völlig verzaubert von einem anderen Mann!

Hier liegt ein Zauber in der Luft... Wow, Helene Fischer ist ganz begeistert von diesem Mann! Nein, die Rede ist nicht von ihrem Schatz Florian Silbereisen (36). Sondern von Künstler Farid (36).

Es ist ein Treffen vor laufender Kamera: Die Schlagersängerin ist Gast in seiner Sky-Show „Farid – Magic unplugged“. Der Illusionist will der schönen Blondine sein Können zeigen. Ganz ohne Zauberstab und verrückte Nebelshows.

Helene ist völlig verzaubert von einem anderen Mann

Die beiden sitzen auf einem Sofa, und die Chemie stimmt sofort. „Ich möchte dich bitten, heute ein Geheimnis nur mit mir zu teilen!“, sagt er und schaut Helene tief in die Augen. Sie soll stumm daran denken und dabei auf ihr CD-Cover schauen. Plötzlich ist einer der beiden Ringe, die sie auf dem Foto trägt, auf ihrem Album unsichtbar. Stattdessen legt Farid diesen in echt (!) in ihre Hand. Im Schmuckstück eine Gravur: „Türen“! Das Wort, an das die Sängerin so intensiv dachte. Der Begriff umschreibt eine Marotte von Helene: „Ich liege im Bett, und es muss immer alles zu sein – alle Türen, alle Schubladen.“ Sonst könne sie nicht schlafen!

Dass Farid ihre Gedanken „lesen“ kann, begeistert sie: „Das ist sooo toll! Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“ Er sei einzigartig. „So habe ich es mir erhofft. Dass ich Helene erfreue, beeindrucke, verzaubere“, freut sich der stolze Magier.