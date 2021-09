Helene Fischer: Was hat Thomas ihr nur angetan? Dieses Foto wirft Fragen auf

Haben sich Helene und Thomas gezofft?

Wer hat die Fotos dort hingeworfen? War es Helene selbst? Oder war es jemand anderes? Wie es um ihre Beziehung mit dem Tänzer momentan steht, dazu sagt die Sängerin nichts. Ob sie überhaupt noch zusammen sind, weiß die Öffentlichkeit auch nicht. Denn es gibt keine öffentlichen Liebesbekundungen mehr, gemeinsame Auftritte auch nicht. Ist die Flamme ihrer Liebe etwa schon wieder erloschen? Und wenn ja, woran hat es gelegen? Was hat Thomas nur getan?

Wir wissen: Für Helene ist ihre Karriere sehr wichtig. Gerade erst hat sie eine neue Single veröffentlicht: „Vamos a Marte“. Gemeinsam mit dem schönen Popsänger Luis Fonsi. Wir wissen auch: Die zwei verstehen sich auffallend gut. Luis sei „großartig“, schwärmt sie. Und er fühlt sich „glücklich und aufgeregt“, mit Helene zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist schon ganz schön viel Schwärmerei, die Thomas aushalten muss.

Ist Thomas eifersüchtig?

Auch Helenes Ex-Freund Florian Silbereisen ist in ihrem Leben weiter präsent. „Wir sehen und hören uns privat öfter“, hat er selbst verraten. Ist Thomas da vielleicht doch mal zu eifersüchtig geworden – und seine Freundin hat wütend darauf reagiert, seine Fotos zerrissen? Verstehen könnte man Thomas’ Eifersucht ja. Immerhin hat er seine Karriere als Tänzer auf Eis gelegt, um „nur noch“ der Mann an der Seite des größten Schlagerstars Deutschlands zu sein. Während sie gerade ein riesiges Konzert in München vor 150 000 Zuschauern plant, plant er vermutlich, was er heute Abend zu essen macht.

Das alles kann auch die stärkste Beziehung ins Wanken bringen. Einst sagte Helene noch über Thomas, er sei der Mann, mit dem sie sich „alles vorstellen kann“. Würde sie das heute noch sagen? Sie schweigt. Helene müsste nur einmal klipp und klar äußern, dass sie noch immer glücklich ist. Bislang tut sie das aber nicht. Die zerrissenen Fotos im Gras könnten ein Sinnbild für ihre Beziehung sein …

