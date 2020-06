Helene Fischer: Was ist plötzlich mit der Sängerin los?

In letzter Zeit benimmt sich die 33-Jährige aber erschreckend anders und sorgt damit für großes Aufsehen.

So trank sie vor ihrem Publikum in wenigen Sekunden einen Liter Bier, ohne den Krug abzusetzen. Scheinbar hat die Sängerin vergessen, dass sie für ihre jungen Fans eine Vorbildfunktion hat. Statt Einsicht folgte am nächsten Tag sogar ein „Bier-Frühstück“-Foto auf Helenes Facebook-Seite. Was hat sie sich dabei nur gedacht?