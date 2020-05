Helene Fischer: Wirbel um ihren Bauch! Jetzt kommt alles raus!

Reddit this

Neun Monate ist es mittlerweile her, dass sich bei ihren Fans meldete. Seitdem herrscht Funkstille. Hat sich die Schlagersängerin die Auszeit etwa aus einem süßen Grund genommen?

"Vielleicht ist Helene schwanger und das möchte sie nicht zeigen"

Sender begab sich auf Spurensuche ins bayerische Inning am Ammersee, wo sie sich mit ihrem Freund Thomas Seitel gerade ein Haus baut. Im örtlichen Supermarkt wurde Helene schon lange nicht mehr gesehen. "Vielleicht ist sie schwanger und das möchte sie nicht zeigen", vermutet eine Mitarbeiterin. Was ist dran an den Spekulationen?

Helene Fischer: Betrugs-Schock! Sie wurde die ganze Zeit nur ausgenutzt

Das steckt wirklich hinter Helene Fischers Pause

Ein Besuch im Fitnessstudio gibt Antwort. Vor der Corona-Krise soll die Schlager-Queen regelmäßig dort trainiert haben - und alle mit ihrem Sixpack umgehauen haben. Von einem Babybauch fehlte jede Spur. Helenes Auszeit hat, wie RTL aus Insiderkreisen erfahren hat, einen anderen Grund. Angeblich arbeitet die 35-Jährige wieder an neuer Musik. Na, dann können sich die Fans ja auf etwas freuen!

Sex-Skandal um Helene! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: