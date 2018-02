Helene Fischer: Wunderbare Mama-News! Sie hat es selbst verraten

Strahlend sitzt Helene Fischer (33) auf dem Schlagerthron. Auch dank ihrer Mutter Maria (60), die sich selbstlos für ihre Tochter einsetzte!

1984 brachte sie Helene in Sibirien zur Welt. 1988 wagte sie den mutigen Schritt, zog mit ihrer Familie aus Russland nach Wöllstein in Rheinland-Pfalz. Und ermöglichte Helene so, ihren Weg zu gehen: Sie besuchte Musical-Kurse und Theater-AGs an ihrer Wörrstädter Realschule. Machte anschließend in Frankfurt eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin.

Helene Fischer: Bewegendes Familien-Drama!

Maria Fischer hat ihre Karriere erst möglich gemacht

Und wieder war es ihre Mutter, die Helene den entscheidenen Impuls gab: 2004 schickte sie eine Demo-CD ihrer Tochter an den Künstlermanager Uwe Kanthak (56). Der Rest ist Geschichte!

Bis heute steht Helenes Mutter fest an ihrer Seite, begleitet sie zu TV-Auftritten und Konzerten. „Meine Eltern wohnen ganz in meiner Nähe, ich muss sie alle zwei bis drei Tage sehen“, verriet die Sängerin einmal. Auf ihrem aktuellen Album schließlich hat Helene ihrer Mama sogar das Lied Du hast mich stark gemacht gewidmet. Ein schöneres, berührenderes Dankeschön kann man sich nun wirklich nicht vorstellen!