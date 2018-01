ieter Bohlen tut es leid, was er ihr an den Kopf geworfen hat: Er wolle Helene Fischer nicht in seiner Jury haben. Dabei könnte das seiner Show guttun!

An ihm kommt keiner vorbei, wenn‘s um Schlager geht. Oder um Supertalente. Dieter Bohlen (63) entscheidet, wer Erfolg hat und wer nicht. Seit einiger Zeit ist er sogar maßgeblich an den Produktionen von Schlager-Queen Andrea Berg (51) beteiligt. Dieter Bohlen mischt überall mit!

Außer bei unserem Superstar Helene Fischer (33). Die räumt auch ohne den Big Boss alle wichtigen Preise ab. Stichelt er deswegen immer mal wieder in Richtung Frau Fischer?

Helene Fischer gab Dieter einen Korb

Er wolle sie nicht in seiner DSDS-Jury haben, tönte Dieter Bohlen. Ruderte aber gleich darauf zurück. Es gebe „durchaus diverse Missverständnisse über unser Verhältnis. Aber das sind teilweise krasse Fehlinterpretationen”.

Und Dieter Bohlen findet: „Sie ist eine Ausnahmekünstlerin, singt toll und ich freue mich, dass wir so gute Performer in Deutschland haben.” Allerdings habe Helene Fischer selbst schon gesagt, dass sie es sich nicht vorstellen könne, Kandidaten zu beurteilen.

Dieter Bohlen: Geheim-Treffen mit Helene Fischer!

Dieter Bohlen ist für seine derben Sprüche und harschen Kritiken an TV-Talenten berüchtigt. So würde Helene Fischer ganz bestimmt niemanden abkanzeln! Immerhin zeigt Dieter Bohlen Reue, sagt Sorry, nichts für ungut! Und Helene Fischer? Die hält sich vornehm zurück und denkt sich ihren Teil.

Kommt Helene doch bald in die DSDS-Jury?

Helene Fischer in der DSDS-Jury – das könnte eine echte Bereicherung für die Show sein!

Denn ein ehrliches Urteil der Sängerin wäre für so manchen Schlager-Neuling eine super Empfehlung. Dieter Bohlen weiß das: „Wenn Helene morgen sagen würde, dass sie ihre Meinung geändert hätte, würde ich ihr natürlich den roten Teppich ausrollen!”