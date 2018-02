Helene Fischer: Wunderbare Verkündung!

Nach dem kurzen Schock-Moment wird jetzt alles wieder gut: Helene Fischers (33) Fans können aufatmen! Nachdem die 33-Jährige am Montag zwei Konzerte in Berlin abgesagt hat, gab es bereits heute eine wunderbare Verkündung für die enttäuschten Fans!

Helene Fischers Konzerte werden nachgeholt! Der Veranstalter "Semmel Concerts" gab laut "Bild" bekannt, dass die Ersatzkonzerte am 10. und 11. März stattfinden werden.

"Wettschulden sind Ehrenschulden": Sophia Thomalla lässt sich ein Helene Fischer - Tattoo stechen

Die übrigen Konzerte sollen nicht ausfallen

Eigentlich sollte die letzte bisher geplante Show der Tour am 4. März in München stattfinden. Die Ersatzkonzerte werden nun noch hinten angehängt. Da der erste freie Termin in der Mercedes Benz-Arena am 9. März gewesen wäre und der Aufbau von Helene Fischers Bühne rund einen Tag braucht, wurden die Ersatzkonzerte für den 10. und 11. März terminiert.

Ab Freitag soll es dann wie geplant mit den Shows in Berlin weitergehen. Dort sollen auch die Live-DVDs aufgezeichnet werden. Noch ein Grund mehr für Helene Fischer, bald wieder gesund zu werden.