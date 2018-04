Über diese Verkündung freuen sich Helene Fischers (33) Fans wirklich riesig! Eigentlich ist Helene Fischer gerade auf Arena-Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weil ihre Anhänger es sich so sehr wünschten, spielt sie jetzt jedoch auch eins in Holland.

Helene Fischers Fans starteten eine Petition für das Konzert

Verkündet wurde die tolle Nachricht auf ihrer Facebook-Seite. "Helene Fischer kommt nun dem Wunsch ihrer Fans in den Beneluxländern nach und wird am 15. September 2018 im GelreDome in Arnheim diese Erfolgsshow mit ihrem allerersten Stadionkonzert in den Niederlanden präsentieren", heißt es auf dem Profil der Sängerin.

"Wettschulden sind Ehrenschulden": Sophia Thomalla lässt sich ein Helene Fischer - Tattoo stechen

Unter dem Titel "Wir wollen ein Konzert von Helene Fischer in den Niederlanden", stimmten auf einer Online-Plattform mehr als 29.000 dafür, dass Helene Fischer ein Konzert in ihrem Land spielt.

Helene Fischer spielt damit auch international

Der Auftritt ist damit eine Seltenheit: Schließlich tritt die Schlager-Sängerin sonst nur in deutschsprachigen Ländern auf. Mit dem Konzert in den Niederlanden erreicht sie auch den internationalen Markt.

Na hoffentlich kennen ihre holländischen Fans auch die Texte der Hits der 33-Jährigen. Sonst könnten sie schließlich nicht anständig mitgröhlen...