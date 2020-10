Helene Fischer: Wunderbares Baby-Glück!

Und dieser Zeitpunkt, an dem sich die Prioritäten im Leben verschieben, an dem man merkt, dass es doch noch ganz andere Dinge gibt, für die es sich zu leben lohnt – dieser Zeitpunkt ist jetzt! Helene ist jetzt 36 – und hat Gefallen an ihrer Zeit fernab des Scheinwerferlichtes gefunden. Ihre selbst gewählte Bühnenpause, die schon seit fast einem Jahr anhält, tut ihr gut, lässt sie strahlen. Ihr Leben hat einen neuen Sinn bekommen. Wie sagte Helene selbst einmal so schön: „Man merkt einfach, was man im Leben will und was einem ganz besonders wichtig ist!“

Das Baby kann kommen

Freunde, Familie, Zeit mit ihrem Thomas. Und natürlich irgendwann Babys. „Klar, ich will Kinder, ich möchte eine Familie gründen“, erklärte die Sängerin schon häufiger fröhlich. „Und wenn ich Kinder habe, dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und ganz viele Disney-Filme gucken.“

Das passende Sofa dazu kann Helene in den nächsten Wochen aussuchen. Auch schon ein Babybett, Kuscheltiere, den ersten Strampler und den Kinderwagen. Schließlich liegt der Hausbau in den letzten Zügen – und in Helenes neuer Heimat am Ammersee gibt es sogar gleich um die Ecke alles, was sie dazu braucht - inklusive Kinderladen und KiTa. Und praktischerweise Großeltern, die in der Nähe leben.