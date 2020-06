Helene Fischer: Wunderbares Kinderglück

Kinder sind das Wundervollste", verriet sie bei einem Konzert.

Wie glücklich sie im Beisein von Kindern ist, bewies die Sängerin nun bei einem Auftritt in Köln. Dort holte sie sich ein 5-jähriges Mädchen auf die Bühne und strahlte über beide Ohren. "Du bist zuckersüß, erst fünf Jahre alt und hast es schon in die erste Reihe geschafft", begrüßte sie die kleine Jana, nahm sie zärtlich in den Arm und widmete ihr den Song 'Die schönste Reise'.