Helene Fischer: Wundervolle Neuigkeiten aus ihrer Auszeit!

Seit Monaten ist es still um Helene Fischer! Nach dem die Beauty bekannt gab, dass sie sich in eine wohlverdiente Pause zurück ziehen will, war sie so gut wie gar nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Lediglich bei ein Paar Privatkonzerten sowie bei einem Auftritt beim "Schlagerboom" zeigte sich Helene ihrer treuen Community. Für ihre Fans eine ziemliche Herausforderung. Schließlich müssen sie jetzt bereits seit mehreren Monaten auf ihre Schlagerkönigin verzichten. Doch jetzt die sensationelle Neuigkeit! Am Sonntag haben alle Schlager-Anhänger nun wieder die Möglichkeit, ihre Helene zu sehen