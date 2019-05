Helene Fischer: Zuckersüße Enthüllung während ihrer Auszeit!

Aktuell ist es still um . Anfang dieses Jahres hat sich die Sängerin in ihre wohlverdiente Pause verabschiedet. Seitdem gelangt kaum ein Detail der an die Öffentlichkeit. Doch jetzt die Überraschung...

Intime Einblicke hinter die Kulissen

Dass Helene ein absoluter Vollprofi ist, ist definitiv nicht Neues. Egal wo die Beauty Auftritt, sie feiert stets absolute Mega-Erfolge. Doch wie ist es eigentlich, mit jemanden wie Helene Fischer zusammenzuarbeiten? Ben Zucker, der letztes Jahr Helene auf ihrer großen Tour begleitete, verrät gegenüber "klatsch-tratsch.de": "Ich hatte zuerst davon gesprochen, sie zu unterstützen, aber sie meinte direkt ‚vergiss das Wort unterstützen - wir machen ein 'Doppelkonzert'. Sie hat mich in meiner Arbeit bestärkt und mir ihr Vertrauen gegeben. So kam auch das Duett mit ihr zustande. Das war natürlich der Ritterschlag für mich und eine gute Inspiration." Was für eine zuckersüße Beichte! Helene zeigt sich also, trotz ihrer Erfolge, nahbar und verständnisvoll. Doch wann gekommen ihre Fans sie das nächste Mal zu Gesicht?

Helene Fischer feiert schon bald ihr Comeback

Wie vor einigen Tagen bekannt gegeben wurde, wird Helene ihre Auszeit schon bald unterbrechen, um für die Abschiedsshow von "Wetten, das war's..?" von vor der Kamera zu stehen. Auf die große Show-Bühne soll Helene spätestens an Weihnachten zurückkehren. Ob ihr dabei Ben Zucker wieder zur Seite stehen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...