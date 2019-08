Helene Fischer: Zuckersüße Verkündung aus ihrer Auszeit!

In diesem Jahr ist es ruhig um geworden. Nachdem die Anfang des Jahres ihre Auszeit ankündigte, gelangen kaum Details über die Schlagerkönigin an die Öffentlichkeit. Umso schöner somit, dass sie sich nun am ihrem 35. Geburtstag mit einer liebevollen Botschaft zu Wort meldet!

Florian Silbereisen: Der nächste Trennungs-Schock!

Helene Fischer schüttet ihr Herz aus

Via lässt Helene Fischer nun die zuckersüße Bombe platzen und verrät ihren Fans, dass sie ihren 35. Geburtstag im engen Kreis zelebriert hat: "Gestern habe ich meinen 35. Geburtstag begossen und mit meinen Liebsten einen wunderschönen Tag verbracht. Da kam das Motto: Lebe, Liebe, Lache nicht zu kurz! Auch ihr habt dazu beigetragen, deshalb vielen Dank für die unzähligen Glückwünsche." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Habt noch weiterhin viele schöne laue Sommerabende, an denen ihr hoffentlich ausgelassen feiert, denn vergesst nicht: Viva la Vida." Wow! Was für Hammer- ! Endlich gibt Helene mal wieder ein Lebenszeichen von sich ab! Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Helenes Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post der Beauty deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Ganz viele LIEBE AN DICH! Es ist so schön wieder etwas von dir zu hören und zu wissen das es dir gut geht und du die Zeit in mit deinen Liebsten so sehr genießt" sowie "Schön zu hören, dass du einen schönen Tag hattest! Freue mich so über den Post." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Wann sich Helene wohl das nächste Mal zu Wort melden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Huch, was verbirgt sich denn da unter Helenes Kleidung?