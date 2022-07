Helene Fischer: Zurück in Floris Armen! Doch sie bricht ihm wieder das Herz

Am 23. Juli feiert Flori "Das große Schlagercomeback 2022" in Leipzig (Das Erste, 20.15 Uhr), mit Helene als Stargast. "Wir haben die Show ganz heimlich geplant, um alles in Ruhe vorbereiten zu können", verriet er jetzt. "Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin und bleibe ihr Fan!"

Man kann nur hoffen, dass die Sängerin weiß, was ihrem Ex dieses Wiedersehen bedeutet. Wie sehr ihm die Trennung an die Nieren gegangen ist, verriet Flori vor Kurzem sogar live im TV. Eine Absage, warum auch immer – die Enttäuschung wäre unendlich groß ...