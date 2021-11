Helene Fischer: Zurück in Floris Armen! Er ist ihre letzte Rettung!

"Kommerz pur, eine reine Playback-Show" – so oder so ähnlich tönte es im Netz. Häme schlägt ihr auch in einigen Album-Rezensionen entgegen. "Nach dem Hören stellt sich die Frage: Wenn es entweder gar keine Musik mehr gäbe oder nur die von Helene Fischer, was wäre dann die bessere Option?", wird da geätzt. Es sei "bis auf Ausnahmen textlich ganz schöner Käse". Und jemand fordert laut "Das Neue" schließlich: "Fischer sollte aufhören, Musik zu machen."

Uff, welch ein Stich ins Herz! Schließlich hat Helene gut eineinhalb Jahre an dem Album gearbeitet. Und dann wird es von einigen so in der Luft zerrissen! Ganz schön viel emotionaler Stress.

Darüber hinaus ist der Terminkalender auch noch gut gefüllt. Allein im November stehen voraussichtlich drei TV-Termine an. Am 6. November soll sie beim "Wetten, dass..?"-Revival dabei sein, am 12. November wird ihre Sat.1-Show "Ein Abend im Rausch" ausgestrahlt und am 20. November ist die Sängerin bei der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" zu sehen. Ja, so eine Mega-Karriere wie Helenes bedeutet harte Arbeit mit viel Herzblut. Da kann einem heftige Kritik schon mal zu schaffen machen...